Мурманск: "Первый рассвет"

Каждый год сотни жителей Мурманска и гостей города собираются на Солнечной горке, чтобы вместе отметить окончание полярной ночи, которая длится на этой широте 40 дней, со второго декабря по 11 января. Традиции уже более 10 лет, многие местные жители приходят сюда ежегодно.

"Шестой раз я встречаю солнышко, с 12 года сюда прихожу, - говорит Анатолий Лобко. - Уже много знакомых здесь".

Первое появление солнца после полярной ночи было коротким, лишь чуть больше получаса, однако в ближайшие дни световой день будет увеличиваться в Мурманске быстрыми темпами и уже через неделю составит почти три часа.

Мурманск - крупнейший в мире город, находящийся за Северным полярным кругом. Местные власти надеются, что традиция встречи "Первого рассвета" в перспективе будет привлекать в город туристов из России и других стран.