Facebook: "грядут перемены!"

Об изменении алгоритма работы Facebook объявил глава компании Марк Цукерберг. Отныне на новостной ленте у пользователей этой социальной сети будет чаще появляться информация, опубликованная друзьями и близкими, и реже - новости, опубликованные компаниями, которые работают под корпоративными брендами. В частности, это относиться и к профессиональным новостным каналам.

Глава Facebook пояснил, что согласно проведённым исследованиям, пользователи чувствуют себя более счастливыми, когда общаются в социальных сетях с людьми, близкими им по духу. Новая мера, по свидетельству программистов компании, позволит людям участвовать в наполненных смыслом дискуссиях, избегая систематического "промывания мозгов" нескончаемым новостным потоком. По словам Цукерберга, в перспективе это означает, что пользователи будут проводить меньше времени, уткнувшись в экран, но их присутствие на "фейсбуке" станет носить более осмысленный характер.

Объявление о новых направлениях в развитии социальной сети уже стали традиционными в новогодний период: каждый раз Марк Цукерберг заявляет о перспективах на грядущий год. На этот раз задачей программистов и менеджеров станет борьба с недобросовестными публикациями и, в частности, с троллингом. На первый план выйдут те публикации, о которых пользователи с удовольствием дискутируют в комментариях. Информация, которая не получает должного интереса со стороны аудитории Facebook, уйдёт на второй план.