Сайнс - победитель шестого этапа "Дакара"

Карлос Сайнс стал победителем шестого этапа ралли-рейда "Дакар -2018". Спецучасток в 313 км между перуанским городом Арекипа и боливийским Ла-Пасом пилот Peugeot преодолел за 2 часа 53 минуты 30 секунд.

На втором месте француз Стефан Петрансель, проигравший своему партнеру по команде 4 минуты 6 секунд. После шести этапов ралли 13-кратный победитель "Дакара" по-прежнему сохраняет лидерство в общем зачете внедорожников.

Третьим с отставанием в 5 минут 5 секунд финишировал пилот Toyota Нассер Аль-Аттия.

В классе мотоциклов лучшим стал чемпион "эндуро", француз Антуан Мео на KTM. Он опередил на полминуты победителя "Дакара-2016" австралийца Тоби Прайса и аргентинца Кевина Бенавидеса, который поднялся на верхнюю строчку в генеральной классификации.