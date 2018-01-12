Чехия: голой грудью на президента

Неприятный сюрприз ждал президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке. Активистка движения FEMEN украинка Ангелина Диаш попыталась помешать действующему главе государства отдать голос на президентских выборах. Девушка сняла с себя кофту и с голой грудью набросилась на Земана. Ее тут же повалили на пол охранники президента, а сам хозяин Пражского града был вынужден временно покинуть участок.

Фото: REUTERS/David W Cerny

Милош Земан выставил свою кандидатуру на второй президентский срок. Его основным конкурентом считается бывший глава Академии наук Иржи Драгош, выступающий как независимый кандидат. В отличие от действующего президента он настаивает на дальнейшем сближении Праги и Брюсселя. Земан же и рассчитывает на более тесные отношения с Москвой. Расходятся эти кандидаты и по вопросу размещения беженцев на территории Чехии. Земан выступает резко против, а Драгош готов в этом вопросе пойти навстречу Брюсселю.