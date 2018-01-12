София правит Евросоюзом

Болгария приступила приступила к работе в качестве государства-председателя Евросоюза. В первый день она высказалась за укрепление внутренних связей, интеграцию в ЕС западнобалканских стран, поддержание добрых отношений с большими соседями — Россией и Турций. В Софию приехала в полном составе Еврокомиссия, глава которой посоветовал болгарам воспользоваться возможностью для укрепления своих позиций.

«Я не обещаю, что Болгария станет членом еврозоны завтра в 1130 утра, но она движется в этом направлении, – сказал Жан-Клод Юнкер. – Наши болгарские друзья отдают себе отчёт в том, что им нужно во многом догонять других, но их страна уже добилась большого прогресса в приближении к общим стандартам. Думаю, Болгария должна вступить в Европейский валютный союз-2 как можно скорее”.

Болгария надеется с помощью своего председательства стать полноправным членом Шенгенской зоны. Но такие страны, как Нидерланды, утверждают, что её пограничники ещё не готовы защищать рубежи ЕС от нелегальной миграции.

«Шестого февраля состоится двухдневный визит к нам голландского премьер-министра Рютте, – сказал болгарский премьер Бойко Борисов. – Я отвезу его на границу, чтобы показать как мы её охраняем. Если какая-то другая шенгенская страна охраняет свою границу лучше, я скажу, ладно, не принимайте нас в Шенген. “

Болгарии поручена координация повседневной деятельности органов исполнительной власти и других институтов Евросоюза впервые после вступления в него 11 лет назад.