Африка негодует: "грязные дыры" Трампа

Жители Кении с негодованием восприняли сообщения о том, что президент США Дональд Трамп назвал африканских мигрантов выходцами из "грязных дыр". Данная информация ранее появилась в американских СМИ.

"Это уму непостижимо: "грязные дыры"? Да разве он хоть раз бывал у нас. Какое право он имеет так называть мою страну?", - говорит жительница Найроби Джой Ачинг.

"Это великолепный пример расизма. Больше сказать нечего", - говорит кенийская предпринимательница Уанги Мурагури.

Оскорбительным высказывание Трампа посчитали и в ЮАР. заместитель генерального секретаря правящей в стране партии Африканский национальный конгресс Джесси Дуарте отметила, что и в США далеко не все в порядке.

"В США проживают миллионы безработных. У них нет медицинской страховки, они лишены доступа к образованию. Но мы бы никогда не позволили себе делать подобные унизительные комментарии в адрес стран, столкнувшихся с социально-экономическими проблемами или любыми другими трудностями", - заявила она.

В пятницу "резкие" и "тревожные" высказывания американского лидера осудил и Африканский союз. Его представитель Эбба Калондо заявила, что, "учитывая исторические реалии того, сколько африканцев прибыли в США рабами", Трамп и вовсе нарушает рамки приемлемого поведения.