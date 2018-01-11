Смута в "жемчужине Арабской весны"

Власти Туниса развернули армейские части в ряде городов страны для противостояния демонстрантам, протестующим против введения мер жесткой экономии. Арестованы уже около 600 человек, в том числе более 300 за одну только ночь со среды на четверг. Причем, как отмечает бывший спецпредставитель ЕС в Тунисе Марк Пьерини, дело не только в экономике:

"Налицо своего рода возвращение старой гвардии - у власти снова некоторые министры эпохи Бен Али, сворачиваются суды или расследования коррупционных нарушений, так что у людей хватает и политических причин для беспокойства. Опять же, на носу муниципальные выборы, и исламисты из партии "ан-Нахда" выглядят предпочтительнее традиционных партий. Так что народ тревожит и будущее направление развития общества"

Премьер-министр Юсеф Шахед обвинил оппозицию в разжигании беспорядков. Отвегнув обвинения, основной оппозиционный блок - Народный Фронт - призвал к проведению масштабных акций протеста в Тунисе в воскресенье - 7-ю годовщину свержения режима Бен Али.

"Для Европы, - говрит Пьерини, - как и для США, Тунис - своего рода "уникальная жемчужина" арабской революции. Это единственная страна в регионе, которая после волнений провела конституционную реформу и выборы. Да, Тунис, скажем так, болтало из стороны в сторону, но все эти годы прошли в целом мирно. Проблема в том, что для неимущих все эти преобразования выглядят бесконечными и безрезультатными, и сейчас люди беспокоятся, что, как и раньше, в выигрыше опять останутся богатые"

Критики отмечают, что, несмотря на статус единственной "истории успеха" среди революций "Арабской весны", Тунис за эти годы прошел через смену девяти кабинетов, и ни одному правительству не удалось решить глубоко укоренившиеся экономические проблемы.