Санта-Барбара: число жертв растёт

До 17 возросло число жертв схода оползней в графстве Санта-Барбара в Калифорнии: в среду были обнаружены ещё два тела погибших.

По данным местных властей, 13 человек числятся пропавшими без вести. Разрушительные селевые потоки уничтожили около 100 домов, сотни других повреждены. Более 150 человек госпитализированы, четверо находятся в критическом состоянии.

Шериф Санта-Барбары Билл Браун:

"Офис коронера и наш судебно-медицинский отдел работают круглосуточно над тщательной идентификацией тел погибших, чтоб быть абсолютно уверенными в полученных данных, прежде чем уведомить ближайших родственников. С ними тоже ведётся работа. На этот момент мы пока не готовы обнародовать список жертв или данные идентификации, но я полагаю, что в ближайшее время мы сможем это сделать".

В пострадавшем регионе продолжаются поисково-спасательные работы. Эвакуированы десятки людей, но многие дороги, в том числе важнейшее 101-е шоссе, заблокированы, и до некоторых пострадавших от стихии мест пока невозможно добраться.

Разрушительные сели были вызваны проливными дождями: выгоревшая от недавних пожаров в этом районе земля была не в состоянии впитать влагу.