Соперников у Стефана Петеранселя все меньше

Песчаные дюны не стали проблемой для Стефана Петеранселя на пятом этапе "Ралли Дакар", который проходил в Перу между городами Сан-Хуан де Маркона и Арекипа. Гонщик команды "Пежо" выиграл этап, сделав еще один шаг к защите чемпионского звания в зачете внедорожников. Его ближайший преследователь в общем зачете, партнер по команде испанец Карлос Сайнс проигрывает ему уже более получаса.

Шедший вторым до того еще один французский гонщик "Пежо" Себастьян Леб сошел с дистанции после травмы своего штурмана Даниэля Элены. Досрочно завершил пустынный марафон из-за травмы и известный португальский футбольный тренер Андре Виллаш-Боаш. Снялся и прошлогодний чемпион в зачете квадроциклов, россиянин Сергей Карякин, который сломал руку.

Россиянин Эдуард Николаев на "Камазе", даже перевернувшися по ходу дистанции, все равно выиграл этап и упрочил лидирующие позиции в общем зачете. В генеральной мотоклассификации лидирует француз Адриан ван Беверан.