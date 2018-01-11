Молдавия: "антироссийский" закон

"Антироссийский выпад со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе" - так в МИД России прокомментировали вступивший в силу запрет на трансляцию в Молдавии российских информационных и аналитических передач. Официальный представитель министерства Мария Захарова сказала, что таким образом было нарушено основополагающее право населения на свободный доступ к информации. В МИДе также заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

Соответствующий закон был подписан спикером молдавского парламента Андрианом Канду, который был назначен Конституционным судом исполняющим обязанности президента страны. В тексте закона отмечается, что инициатива направлена на защиту "государства от возможных попыток дезинформации или манипуляции из-за рубежа с помощью СМИ". Ранее президент Молдавии Игорь Додон отказался подписывать этот законопроект.