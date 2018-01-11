"Молочный" скандал разрастается

Волны от "молочного" скандала во Франции грозят перерасти в цунами: четыре торговых сети признались, что они продолжали торговать молоком для младенцев, зараженным сальмонеллой. Сухое молоко предназначалось для детей, которые страдают пищевыми аллергиями.

Коммюнике выпустили Auchan, Carrefour, Leclerc и Magasin U практически одновременно.

В каждом из них было выражено сожаление, поскольку несмотря на недвусмысленное требование изъятия из оборота обозначенных партий молока, произведенных группой, этого Lactalis сделано не было.

В начале декабря в цехах одного из заводов Lactalis была выявлена сальмонелла. После многочисленных случаев тяжелого пищевого отравления малышей, обнаружилось, что они находились на вскармливании молоком, произведенном Lactalis. После инспекции выяснилось, что гигиена на производстве не соответствуют нормам, это и привело к заражению сальмонеллой.