Лидеры средиземноморских стран, входящих в Евросоюз, на саммите в Риме, заявили о том, что по вопросам, касающимся будущего сообщества, необходимо проводить плебисциты. Именно это, по их мнению, сможет еще больше укрепить связи между государствами-членами ЕС.

Паоло Джентилони, премьер-министр Италии:

"Нужно продвигаться к тому, что в ЕС разница между тем, как живет Юг, Север, Запад и Восток, стиралась бы".

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Я думаю, что все согласны с тезисом, что нам требуется и большая солидарность, и большее участие в делах друг друга, но в то же самое время нам необходима единая политика в том, что касается предоставления убежища, как и правила по приему иностранцев должны быть, на мой взгляд, общими для всех государств".

Лидеры семи европейских государств средиземноморского региона поддержали французского президента, высказавшись за единую миграционную политику. Было подчеркнуто, что это задача всех стран, входящих в ЕС.

Надан Петрович, эксперт по вопросам миграции:

"В теории эта единая миграционная политика уже вроде бы существует, но ей требуется придать законодательную форму, потому что пока, в настоящее время, она основана исключительно на чувстве долга и ответственности каждой из стран. Сегодня мы видим, что практически все государства хотят быть одинаково очень ответственными, но не у всех при этом получается быть одинаково солидарными".

Корреспондент euronews Элоиза Ковелли передаёт из Италии:

"Следующую встречу лидеры европейских стран Средиземноморья в таком же формате договорились провести на Кипре".