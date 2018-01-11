Путин: дроны в Сирии запущены не турками

От Сирии до Навального - в ходе встречи с главными редакторами крупнейших российских СМИ Владимир Путин коснулся целого ряда тем: недопуска Алексея Навального на выборы и реакции на это США, ситуации на Донбассе и своего новогоднего отпуска. Но ведущей, наверное, стала все-таки тема нападения беспилотников на российские базы в Сирии.

"Я перед тем, как войти в этот зал, прям вот из соседнего кабинета говорил с президентом Турции, мы в том числе обсуждали и эту ситуацию, - сказал российский лидер. - Я уверен, что ни турецкие военные, ни турецкое руководство, турецкое государство не имеют к этому инциденту никакого отношения". Он признал, что территорию, откуда были выпущены беспилотники, должна была контролировать Турция. "Но надо прямо сказать, что и нам не всегда удается контролировать то, что мы должны там контролировать", - добавил Путин.

"Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию. Что касается этих инцидентов, то ничего в этом хорошего нет. Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей" и нарушение отношений РФ с Ираном и Турцией.