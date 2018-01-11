Убийство девочки вызвало беспорядки в Пакистане

В результате акций протеста в городе Касур на востоке Пакистана погибли двое человек. Беспорядки начались после того, как была похищена, изнасилована, а потом убита семилетняя Зайнаб Ансари.

Она пропала по пути из дома в религиозную школу. Вскоре родственникам Зайнаб прислали видео c камеры наблюдения, где ее ведет за руку неизвестный мужчина.

Полицейские нашли тело ребенка в мусорном контейнере на пятый день после исчезновения.

По официальным данным, это уже двенадцатый похожий случай изнасилования и убийства девочек за последний год в регионе.

Вышедших на улицы местных жителей возмутило бездействие властей и намеренное, по их мнению, затягивание расследования. Ряд сотрудников полиции был переведен из города за безрезультатные поиски детей, начиная с 2015 года, когда вскрылось, что причастные к случаям педофилии лица связаны с влиятельной в городе семьей.