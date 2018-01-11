Австралийский "Элвис-экспресс"

Необычное зрелище могли наблюдать пассажиры на Сиднейском вокзале 11 января: сотни двойников Элвиса Пресли в париках и с гитарой за спиной спешили на поезд до Паркса, расположенного примерно в 357 км к западу. Здесь должен состояться популярный ежегодный фестиваль поклонников "Короля рок-н-ролла". Путешествие до места праздничных мероприятий на "Элвис-экспрессе" займет около 6 часов - все это время двойники Пресли намерены занять исполнением любимых песен. В этом году - на 26 по счету фестиваль - соберется около 25 тысяч человек. Таким образом, население города Паркса увеличится вдвое. В программе - конкурсы, парады, автосалон, выставки и ярмарки.