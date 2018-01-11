Lactalis извиняется, правительство ждет объяснений

Молочный концерн Lactalis, на заводе которого было произведено зараженное сальмонеллой сухое молоко для младенцев, вновь принес извинения пострадавшим и их родителям и заверил, что с самого начала кризиса работал в "тесном сотрудничестве" с государством.

Ранее в четверг министр экономики Брюно Ле Мэр заявил, что ждет объяснений от торговых сетей, реализовавших зараженные партии молока несмотря на запрет, и от его производителя.

"9 декабря государство взяло на себя управление кризисом вместо компании, которая не справилась с ситуацией и на которой одной-единственной лежит ответственность за качество выпускаемой на рынок продукции и ее соответствие нормам безопасности и гигиены на производстве, - заявил в частности министр. - Случившееся крайне серьезно: имели место недопустимые действия, которые не могут остаться безнаказанными".

Брюно Ле Мэр напомнил, что в начале декабря подписал распоряжение об изъятии из продажи 11 тонн зараженного молока, тем не менее в супермаркетах Leclerc, Carrefour, Auchan, U были проданы не менее 2.500 коробок сухого молока.