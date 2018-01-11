Закон защитит права омаров

Новый закон вступит в силу с 1 марта этого года. Он защищает права всех ракообразных, в том числе и омаров. Отныне их нельзя живыми бросать в кипящую воду. Предварительно омаров придётся оглушить.

Как выяснили учёные, ракообразные способны испытывать боль благодаря развитой нервной системе. А значит варить их заживо, а также перевозить на ледяной подушке (как это делалось до сих пор) - это нарушение прав животных. Теперь транспортные компании, развозящие омаров по Швейцарии, вынуждены будут поддерживать для перевозимых животных оригинальную среду обитания.

Приготовление омаров теперь строго регламентируется, и рестораторам это обойдётся "в копеечку": предварительное глушение омаров (прежде чем их приготовить) также описано в законе. Вариантов не много: электрошок, как в случаях с некоторыми крупными животными, или "механическое разрушение" мозговой системы. Проще говоря, омару придётся разбить голову. По мнению учёных, для омаров это более гуманный способ прекращения жизни, чем варка заживо.

Новый закон о защите прав животных устанавливает также новые правила по собаководству (в целях борьбы с нелегальным разведением щенков) и по обращению с собаками: запрещаются приспособления ошейники-элекрошокеры, которые многие хозяева используют для того, чтобы научить собаку не лаять без повода.