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Турция

Задержан предполагаемый организатор убийства Андрея Карлова

Турецкие власти утверждают, что за убийством посла стоит организация проповедника Фетхуллаха Гюлена.

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Задержан предполагаемый организатор убийства Андрея Карлова

Задержан предполагаемый организатор убийства Андрея Карлова
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REUTERS/Maxim Shemetov, 19 декабря 2017 г.
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Турецкая полиция арестовала предполагаемого соучастника убийства российского посла Андрея Карлова. По информации газеты "Сабах", турецкие власти считают, что задержанный сыграл "ключевую роль" в организации убийства.

Андрей Карлов был застрелен в спину 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки, посвящённой России. Убийца, сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, был застрелен на месте преступления. Турецкое следствие утверждает, что он был связан с организацией Фетхуллаха Гюлена, признанной в Турции террористической. Всего по делу в настоящее время задержаны 6 человек.

Сам Фетхуллах Гюлен отрицает свою причастность к убийству посла, назвав его "ужасным терактом".

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