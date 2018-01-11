Задержан предполагаемый организатор убийства Андрея Карлова

Турецкая полиция арестовала предполагаемого соучастника убийства российского посла Андрея Карлова. По информации газеты "Сабах", турецкие власти считают, что задержанный сыграл "ключевую роль" в организации убийства.

Андрей Карлов был застрелен в спину 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки, посвящённой России. Убийца, сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, был застрелен на месте преступления. Турецкое следствие утверждает, что он был связан с организацией Фетхуллаха Гюлена, признанной в Турции террористической. Всего по делу в настоящее время задержаны 6 человек.

Сам Фетхуллах Гюлен отрицает свою причастность к убийству посла, назвав его "ужасным терактом".