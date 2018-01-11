ФРГ: "зондирующие" коалиционные переговоры

В Берлине проходит пятый - заключительный день "зондирующих" переговоров о формировании правительства ФРГ между блоком Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз и Социал-демократической партией. На пути создания "большой" коалиции по-прежнему немало трудностей.

"Нам предстоит решить большое количество вопросов. День будет тяжелым... Но лично я подошла к нынешним переговорам с большим запасом энергии. Ведь мы понимаем, что люди ждут от нас конкретных решений. И я, и все представители Христианско-демократического союза Германии будут активно работать над их поиском", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Среди прочего, позиции консерваторов и социал-демократов расходятся по вопросам миграционной политики и развития Европейского Союза.

"Мы войдем в новое правительство только при условии, что оно ьбудет работать над укреплением европейского проекта. Нам предстоит преодолеть немало трудностей. На это точно уйдет целый день", - заявил лидер Социал-демократический партии ФРГ Мартин Шульц.

Нынешние переговоры проходят спустя более 3 месяцев после выборов в Бундестаг. В случае их успеха стороны приступят к более детальному обсуждению будущей коалиции, включая распределение мандатов. И правительство может быть сформировано к а прелю. Если этого не произойдет, ФРГ ждут новые выборы или создание правительства меньшинства.