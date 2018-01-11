Рим и Париж едины по вопросам миграции

Близость позиций по таким важным вопросам, как разрешение миграционного кризиса и будущее единой Европы, продемонстрировали на встрече в Риме президент Франции и премьер-министр Италии.

Эммануэль Макрон и Паоло Джентилони подтвердили решимость двух стран подписать "Квиринальский договор" - двустороннее итало-французское соглашение о дружбе и сотрудничестве, подобное тому, что было подписано 55 лет назад Францией и ФРГ. Как стало известно ранее из источников в Елисейском дворце, документ, который должен быть готов к подписанию к следующему межправительственному саммиту Италии и Франции, который пройдёт на Апеннинах, вырабатывается по модели подобного договора, подписанного Францией с Германией в 1963 году.

По словам Макрона, "мы должны со смирением признать, что миграционный кризис пока не разрешен: и если по центрально-средиземноморскому маршруту сегодня прибывает меньше людей, чем год назад, приток мигрантов, тем не менее, остается значительным. Не следует также забывать, что речь идет о мужчинах и женщинах, которые продолжают погибать в Африке на этой "дороге нужды", пересекая экватор и Сахару, как то случилось в первую неделю Нового года".

"Надо отметить, во-первых, что мы добились в этом вопросе существенного прогресса, - вторил ему Джентилони, - и во-вторых, что никто в Европе не может отказаться вносить свою лепту в общее дело разрешения миграционного кризиса".

Накануне, на саммите лидеры семи средиземноморских стран ЕС (Греции, Италии, Испании, Кипра, Мальты, Португалии и Франции), высказались за единую миграционную политику "с целью предотвращения неконтролируемых потоков мигрантов в тесном сотрудничестве как со странами, откуда они прибывают, так и со странами транзита", указывается в итоговом совместном заявлении. При этом отмечается, что решение этой задачи должны разделять все члены Евросоюза.

Лидеры, собравшиеся в среду на саммит ("Мед-7") в итальянской столице, высказались за проведение всенародных консультаций граждан ЕС по вопросу о его будущем.