Генеральный адвокат суда ЕС поддержал румыно-американскую гей-пару

Генеральный адвокат суда Европейского союза Мельхиор Вателе вынес заключение в пользу права однополой румыно-американской пары проживать вместе на территории Румынии. Ранее эта страна отказала в виде на жительство гражданину США Клэю Хэмилтону, который заключил брак с румыном Адрианом Команом в Бельгии. Основанием для отказа послужило отсутствие в Румынии однополых браков.

Мельхиор Вателе: "Отказ в выдаче разрешения на въезд и проживание не может быть получен на основании сексуальной ориентации".

Таким образом при принятии решения о праве на въезд и на проживание в стране ЕС статус супруга должен распространяться и на состоящих в однополом браке с гражданином Евросоюза, даже если такой брак не признается в какой-либо стране ЕС.

Клейборн Хэмилтон, гражданин США: "Я рад, что это даёт мне шанс в конце концов, в один прекрасный день поселиться с моим мужем в Румынии".

Окончательное решение за судьями Европейского суда, но, как правило, их решения совпадают с мнением генеральных адвокатов. Решение суда в пользу истцов может де-факто легализовать однополые браки в тех странах ЕС, где они не признаны.

Адриан Комор, гражданин Румынии: "Для нас это большая честь, так как последствия этого решения коснутся не только нас и не только Румынии".