Минобороны изучает дроны из Идлиба

Обследование беспилотников, направленных боевиками из Идлиба на военные объекты России в Сирии, показало, что их нельзя разработать и создать в кустарных условиях: 13 высокотехнологичных дронов попытались приблизиться к авиабазе Хмеймим и пункту обеспечения ВМФ в Тартусе. Каждый беспилотник нес по десять боекомплектов со взрывчаткой.

Начальник управления строительства и развития системы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков сообщил: "Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов, и не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов".

В ответ Минобороны Украины опровергло информацию о том, что украинская сторона могла быть причастна к этим атакам.

Согласно международным договоренностям по Сирии, за прекращением боевых действий в зоне деэскалации "Идлиб" следят турецкие наблюдатели. Накануне Минобороны России обратилось к руководству разведки и главе генштаба Турции с требованием выполнять взятые на себя обязательства.

Ранее МИД Турции вызвал послов России и Ирана: Анкара обвиняет правительственные войска Сирии в нарушении режима прекращения огня в Идлибе и требует от стран-гарантов повлиять на президента Сирии Башара Асада.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил: "Предстоит конгресс в Сочи. После этого нарушения в Восточной Гуте и Идлибе должны прекратиться. Главная цель — собрать вместе более широкий спектр представителей оппозиции и властей".

МИД Сирии в четверг распространил заявление, в котором категорически отвергает свою причастность к авиаударам по больницам в провинции Идлиб, в результате которых пострадали мирные граждане.