Атака дронов по объектам РФ в Сирии

Беспилотники по российским военным объектам в Cирии направили боевики из зоны деэскалации в Идлибе. Согласно международным договоренностям по Сирии, за прекращением боевых действий в этом районе следят турецкие наблюдатели. Дроны были запущены из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны и контролируемого вооруженными формированиями так называемой "умеренной оппозиции".

По данным Минобороны, каждый беспилотник нес по десять боеприпасов со взрывчаткой, которую производят, в том числе на Украине. Об этом на брифинге для журналистов сообщил начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба Александр Новиков. "Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов", —зявил Новиков.

Минобороны России обратилось к руководству разведки и главе генштаба Турции с требованием выполнять взятые на себя обязательства. В ведомстве подчеркивают, что решения, использованные боевиками, могли быть получены только от технологически развитой страны.

13 дронов попытались приблизиться к авиабазе Хмеймим и пункту обеспечения ВМФ в Тартусе. Часть аппаратов удалось сбить, несколько были перехвачены.

Ранее МИД Турции вызвал послов России и Ирана. Анкара обвиняет правительственные войска Сирии в нарушении режима прекращения огня в в Идлибе и требует от стран-гарантов повлиять на президента Сирии Башара Асада.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил: "Предстоит конгресс в Сочи. И после этого процесса нарушения в Восточной Гуте и Идлибе должны прекратиться. Главная цель — собрать вместе в более широком спектре представителей оппозиции и властей".

МИД Сирии в четверг распространил заявление, в которм категорически отвергает свою причастность к авиаударам по больницам в провинции Идлиб, в результате которых пострадали мирные граждане.