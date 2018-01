ДРК: конфликт в Касаи

Тысячи людей погибли в результате военного конфликта в Касаи в Демократической Республике Конго с августа 2016 года.

В момент самых ожесточенных столкновений свои дома были вынуждены покинуть более миллиона человек в провинции Касаи. В Демократической Республике Конго зафиксирован рекордный показатель внутренне перемещенных лиц – 4 миллиона.

Более 3 млн жителей Касаи на грани голодания.

Мост Лулуа на севере города Кананга – единственный путь для тех, кто пытается выбраться из северных районов, где до сих пор ведутся ожесточенные бои. Центральное Касаи – одна из провинций, затронутых конфликтом между членами народного ополчения Камуина Нсапу и правительственными войсками.

Сегодня здесь стало безопасней. Люди возвращаются. В Кананге и ближайших деревнях люди вновь отстраивают свои дома и пытаются залечить раны, нанесенные конфликтом.

“Я была на занятиях, когда услышала стрельбу. Я выбежала из школы, но по дороге домой была ранена. Я не разглядела, кто стрелял, но почувствовала боль в руке и увидела кровь. В тот день двое моих одноклассников были убиты. Солдаты забрали их тела. Я все видела, но убежала. Я не могла унести их”, – говорит жертва конфликта Мари Санкайи Бэйа.

Мари была ранена в прошлом феврале. Несколько месяцев спустя, все без исключения жители ее деревни покинули свои дома. Сегодня она здесь снова. Каждый день Мари проходит все тот же страшный путь до школы.

“Я думала, что никогда больше не смогу двигать рукой”, – говорит она.

Две пули прошли навылет, третья застряла в кости руки. Мари частично восстановилась лишь благодаря многочасовой физиотерапии, условия для которой предоставила Международная организация инвалидов. Ее финансирует Бюро Европейского сообщества по гуманитарным вопросам

“Локоть еще не совсем восстановился. Кости пока срастаются. Но теперь Мари уже может сгибать запястье. Хотя полностью восстановиться ей не удастся”, – говорит физиотерапевт Эстер Луфулуабо Капуку.

