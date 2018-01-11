ДРК: конфликт в Касаи

Тысячи людей погибли в результате военного конфликта в Касаи в Демократической Республике Конго с августа 2016 года.

В момент самых ожесточенных столкновений свои дома были вынуждены покинуть более миллиона человек в провинции Касаи. В Демократической Республике Конго зафиксирован рекордный показатель внутренне перемещенных лиц – 4 миллиона.

Более 3 млн жителей Касаи на грани голодания.

Мост Лулуа на севере города Кананга – единственный путь для тех, кто пытается выбраться из северных районов, где до сих пор ведутся ожесточенные бои. Центральное Касаи – одна из провинций, затронутых конфликтом между членами народного ополчения Камуина Нсапу и правительственными войсками.

Сегодня здесь стало безопасней. Люди возвращаются. В Кананге и ближайших деревнях люди вновь отстраивают свои дома и пытаются залечить раны, нанесенные конфликтом.

“Я была на занятиях, когда услышала стрельбу. Я выбежала из школы, но по дороге домой была ранена. Я не разглядела, кто стрелял, но почувствовала боль в руке и увидела кровь. В тот день двое моих одноклассников были убиты. Солдаты забрали их тела. Я все видела, но убежала. Я не могла унести их”, – говорит жертва конфликта Мари Санкайи Бэйа.

Мари была ранена в прошлом феврале. Несколько месяцев спустя, все без исключения жители ее деревни покинули свои дома. Сегодня она здесь снова. Каждый день Мари проходит все тот же страшный путь до школы.

“Я думала, что никогда больше не смогу двигать рукой”, – говорит она.

Две пули прошли навылет, третья застряла в кости руки. Мари частично восстановилась лишь благодаря многочасовой физиотерапии, условия для которой предоставила Международная организация инвалидов. Ее финансирует Бюро Европейского сообщества по гуманитарным вопросам

“Локоть еще не совсем восстановился. Кости пока срастаются. Но теперь Мари уже может сгибать запястье. Хотя полностью восстановиться ей не удастся”, – говорит физиотерапевт Эстер Луфулуабо Капуку.

#AidZone has just come back from #DRC, to talk about the underreported #Kasaï conflict. 1.4M were displaced, bringing the total number of #IDPs in#DR Congo to nearly 4M, the highest in #africa. Thousands have been killed. Over 80 mass graves discovered so far. pic.twitter.com/oXZ4t2gOKI — Monica Pinna (@_MonicaPinna) 10 dicembre 2017

Чтобы более эффективно реагировать на рост количества раненых в ходе конфликта, Международная организация инвалидов подготовила физиотерапевтов двух местных госпиталей в Тшикаджи и Кананге.

“Я лишился ноги, убегая от повстанцев Камуина Нсапу. Я упал с поезда, попал под колеса”, – говорит жертва конфликта Фели Канюнда.

80% пациентов госпиталей Тшикаджи и Кананге – жертвы конфликта. К началу военных столкновений учреждения были не готовы. Условий для принятия такого количества больных не было .

“Мы переоборудовали физиотерапевтическое отделение. У нас появилось новое медицинское оборудование для лечения самых сложных случаев”, – говорит руководитель проекта Международной организации инвалидов Верле ван Хостенберг.

“Мы начинали с таких упражнений. Сначала мне надо было пройти туда-обратно пять раз, потом десять, тридцать. Сегодня я уже могу передвигаться самостоятельно и пройти около километра”, – говорит Фели Канюнда.

FELI, amputated by train while fleeing “NowthatI’velostmyleghow amI goingto workagain?” Feli, 40 yrs, isone of the victimsof the Kasaï conflictin #DRC. Assistedby Handicap International (financedby eu_echo</a>) at<a href="https://twitter.com/hashtag/kananga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#kananga</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/hospital?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#hospital</a>, hewillreceivea prostheticlimif hisconditions willallow. <a href="https://twitter.com/HI_belgium?ref_src=twsrc%5Etfw"> HI_belgium pic.twitter.com/L9ZurxM8D4 — Monica Pinna(@_MonicaPinna) 10 dicembre2017

Бюро Европейского сообщества по гуманитарным вопросам финансировало операции через своих партнеров-исполнителей, уделяя особое внимание быстрому реагированию на перемещение населения, защите и спасению жизней в быстро меняющихся условиях.

“Все здесь было разрушено. Если не вся, то большая часть инфраструктуры. У тех, кто возвращается в свои дома, нет средств к существованию. В ближайшие два, а то и три года им нечего сеять. У них ничего не осталось”, – говорит представитель Бюро Европейского сообщества по гуманитарным вопросам Ампаро Лаисека.

“Кажется, что конфликт прошел никем не замеченным. Почему?”, – спрашивает Моника Пинна, Euronews.

“Потому что в самом начале казалось, что это лишь очередной конфликт среди десятка других в Конго. К сожалению, вооруженные столкновения – повседневная реальность для этой страны. Понадобилось время, чтобы понять масштабы конфликта и насилия”, – говорит Ампаро Лаисека.

ООН запросила 1,7 млрд долларов США для оказания помощи жителям Демократической Республики Конго – в два раза больше, чем в прошлом году. Больше организация запросила лишь для Сирии и Йемена.