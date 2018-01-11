Адриан Коман против Румынии: четыре года в судах

История, которая может иметь серьезные юридические последствия для жителей самых разных стран ЕС началась символически в самом центре союза, в Брюсселе. Именно здесь Адриан Коман познакомился с Клейборном Хэмилтоном. В 2010 г. они заключили брак, 7 лет спустя после того, как однополые браки были признаны на территории Бельгии.

Адриан Коман: "Все началось в 2012 г., когда я жил здесь, в Брюсселе, без работы после истечения контракта в Европейском парламенте. Мы размышляли о том, где нам дальше жить и подумали о Румынии. Поэтому я отправил письмо румынским властям с просьбой предоставить разрешение на проживание моему мужу на основании директивы ЕС о свободном перемещении и проживании, но получил отказ".

У себя на родине в Румынии Адриан получает поддержку со стороны Чабы Асталоша, юриста, специализирующегося на защите прав меньшинств и борьбе с дискриминацией:

"Румынское государство не обязано признавать однополый брак, но оно должно принимать его во внимание при принятии решения о свободе перемещения, так как мы входим в Европейский союз. Иначе у нас будут граждане ЕС с отдельным статусом, граждане второго сорта".

На протяжении долгой тяжбы с румынским государством, которая до того как дойти до Люксембурга шла в Бухаресте, Адриан пользовался полной поддержкой своих родителей, проживающих в отдаленной румынской деревне.