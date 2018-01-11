Бундесвер вербует несовершеннолетних

В Бундесвере растет число солдат, не достигших 18 лет, - возраста совершеннолетия по законам Германии. В 2017 г., по данным газеты Rheinische Post, их было уже 2.128, что втрое больше чем в 2011 г. В их число входят 448 несовершеннолетних девушек: их число в Бундесвере увеличилось в 8 раз с 2011 г. Десятки немецких солдат не достигают совершеннолетия даже по истечении 6-месячного испытательного срока.

Германия одна из немногих стран мира, где закон позволяет принимать на военную службу 17-летних, правда только с согласия родителей. Оружие несовершеннолетним выдаётся только во время обучения и их не посылают в горячие точки.

После отмены обязательной военной службы в 2011 г. Бундесвер столкнулся с недокомплектом личного состава и вербовка несовершеннолетних позволяет решать эту проблему.

В 2014 г. комитет ООН по защите прав ребёнка рекомендовал Германии привести свое законодательство в соответствие с международными нормами, запрещающими призыв на военную службу несовершеннолетних.