София принимает эстафету

В Софии всё готово к официальной церемонии, посвящённой началу председательства Болгарии в Европейском Союзе. Усилены меры безопасности районе Национального дворца культуры и Народного театра имени Ивана Вазова, где будет проходить церемония принятия председательства - оно уже вступило в силу с 1 января,Болгария приняла эстафету от Эстонии.

Приоритетными проблемами в последующий шестимесячный период власти страны назвали укрепление внешней границы балканских государств и борьбу с нелегальной миграцией. Во время председательства Болгарии будут также приниматься решения по укреплению ЕС и утверждён его новый бюджет.