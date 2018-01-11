Болгария - у руля ЕС

Дальше действовать будем мы: Болгария, беднейшая страна ЕС, на полгода встает у руля союза пока еще 28 стран.

"В объединении сила" - такой лозунг выбрала черноморская держава для своего председательства в Совете Евросоюза.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил болгарские власти с успехом последних преобразований и попытался сгладить некоторое противоречие от того, что руководящая ЕС страна не входит в 2 важных объединения внутри Союза:

"Ваше место - в Европе, в Шенгене и в зоне евро, мы будем работать над этим"

Устранить один из этих пробелов в Болгарии намерены уже совсем скоро. Страна, по словам ее властей, давно отвечающая всем формальным критериям отбора, к середине года намерена подать заявку на присоединение к системе ERM II - своего рода "прихожей" зоны евро.