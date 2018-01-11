Болгария теперь в ответе за беженцев

Болгария надеется использовать шесть месяцев своего председательства в Евросоюзе, чтобы стать полноправным членом Шенгенской зоны. Она укрепляет свою границу с Турцией, то есть, внешние рубежи ЕС, и сотрудничает с пограничным агентством Frontex. София показывает партнёрам свою способность отразить новую волну мигрантов. Но без сотрудничества с турецкими властями в этом не обойтись.

«Взаимоотношения между болгарской пограничной полицией и турецкими коллегами сейчас превосходны, – сказал её региональный начальник Деян Моллов. – С каждым годом наши службы взаимодействуют всё лучше, но мы не можем предсказать, что произойдет, если эти отношения испортятся»

В 2015 года Евросоюз добился, чтобы Турция удерживала у себя мигрантов, стремящихся в ЕС, или возвращала их к себе. С тех пор, по данным болгарских властей, количество нелегальных переходов границы уменьшилось на 84 проц. Скрывающихся в грузовиках безвизовых пассажиров обнаруживают по их дыханию датчиком.

«В данный момент проблема беженцев нас не беспокоит, – сказал мэр села Лесово Димитар Бившев. – Они у нас не скапливаются и не создают для местные населения проблем».

Три года назад Лесово оказалось в гуще миграционного потока, что пришлось по душе не всем его обитателям. Теперь же спокойствие села привлекает в него отдыхающих, даже из таких отделённых стран, как Великобритания.

«Я здесь чувствую себя в безопасности, – сказала Джанет. – Нельзя открывать границы для кого попало». На вопрос о пограничном заборе англичанка отвечает, что он очень надёжен.

В качестве председателя Евросоюза Болгарии теперь придется показывать пример гостеприимного отношения к беженцам и принимать их из других стран, проявляя солидарность. ЕС упрекает в нехватке этого других восточноевропейцев.