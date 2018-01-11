Ассоциация пострадавших: зараженное молоко могли продать за границу

Жертвами зараженных сальмонеллой партий сухого молока Lactalis cтали с начала декабря по начало января 35 младенцев, по данным французского Министерства здравоохранения. 18 из них были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфескция", но все на сегодняшний день благополучно вернулись домой.

Квентин Гийеман возглавляет Ассоциацию родственников пострадапвших детей. В эксклюзивном интервью "Евроньюс" он заявил: "Не следует забывать, что продукция концерна Lactalis распространяется во все мире. Речь конкретно идет о 65 странах, поэтому совсем не праздный вопрос: где сегодня находятся партии зараженного молок4а? Говорят о нескольких миллионах коробок, о десятках миллионов коробок, местонахождение которых не известно. Поэтому я хотел бы обратиться к вашим зрителям, особенно к тем, кто проживает за пределами Франции и, возможно, не следит за всеми перипетиями "молочного скандала". Я хочу сказать им: не давайте это молоко своим детям, я имею в виду марки Picot и Milumel, его потребление опасно для здоровья ваших малышей.

Когда министр экономики Брюно Ле Мэр распорядился изъять из продажи 620 партий зараженного молока, он запретил их экспортировать. Но затем были запрещены к продаже во Франции еще 720 партий зараженного молока, однако запрета на экспорт не последовало. Мы обращаемся к правительству Франции с запросом: куда делись эти партии, эти десятки миллионов коробок? Необходимо знать, были ли эти партии уничтожены или же под шумок проданы нза границу в надежде, что туда "молочный скандал" не дошел? Нужно проинформировать потребителей всех стран, где продается продукция Lactalis о потенциальной опасности сухого молока названных марок".