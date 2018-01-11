В Париже ограбили "Ритц"

Ювелирная экспозиция в фенешебельной парижской гостинице "Ритц" была ограблена вчера вечером. По последней информации, пять человек, вооруженных топорами, ворвались в лобби отеля и начали разбивать витрины с ювелирными украшениями. Забрав драгоценностей на сумму более четырех миллионов евро, преступники скрылись. Трое предполагаемых нападавших были в тот же вечер задержаны полицией, однако украшений при них не было.

"Мы были в гостиничном баре, - говорит эта женщина. - Люди в масках ворвались в помещение, послышались выстрелы. Больше я ничего не могу сказать, моей единственной мыслью было побыстрее убраться оттуда, и мы убежали через запасной выход".

Охрана этого фешенебельного района, где находятся многочисленные бутики ювелирных украшений, была усилена в 2014 году после ряда ограблений. Тем не менее, за два последних года здесь все равно были ограблены два магазина - на Вандомской площади и rue de la Paix.