Всемирный банк оптимистичен

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики. Оценка роста ВВП в мире в 2018 году повышена с 2,9% до 3,1%. Более оптимистический прогноз связан с восстановлением обрабатывающей промышленности, инвестиций и торговли. Об этом говорится в обзоре Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы".

Оценка роста ВВП еврозоны по итогам 2017 года также значельно повышена - на 0,7% до 2,4%. Прогноз на 2018 год улучшен до 2,1%.

В то же время, Всемирный банк предупреждает, что ускорение темпов роста мировой экономики будет временным. Ему угрожают недостаток инвестиций, замедление роста производительности и ужесточение денежно-кредитной политики. Для повышения долгосрочного потенциала экономического подъема необходимы структурные реформы.