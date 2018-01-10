Теплая зима: хорошо или плохо?

Отрицательные температуры и снег - такой еще совсем недавно была климатическая январская норма в Венгрии. Однако в эти дни погода в стране больше соответствует концу марта-началу апреля, радуя глаз зелеными полями и распустившимися весенними цветами. Виной тому - южные циклоны, которые несут в среднедунайскую низменность теплый средиземноморский воздух. Седьмое января в этом году было самым теплым за всю историю метеонаблюдений - температура в Будапеште достигла 12 с лишним градусов.

"Экстремальный холод в США и мягкая погода в Центральной Европе части одного и того же погодного явления, - говорит метеоролог Моника Лакатос. - В США атлантические циклоны дуют с севера и несут стужу, а в Карпатском бассейне те же самые циклоны несут теплый воздух с юга".

Прошлая зима здесь выдалась морозной, однако для Венгрии в последние годы это исключение из правил. Впрочем, для венгерского сельского хозяйства теплые зимы не являются проблемой сами по себе, опасность в сорняках и грибковых заболеваниях, которые угрожают озимым.

"Как видите, у зерновых начался процесс фотосинтеза, что само по себе не проблема. Если весна будет сухой, то кущение растений не будет полным, а это окажет негативное воздействие на урожай. По этой причине мягкая зима для нас, скорее, благо. С другой стороны, это может стать проблемой в виде грибковых заболеваний и сорняков", - считает фермер Жомбор Урбан.

"Фермеры говорят, что главная проблема - это не мякгая зима и не холодная весна, а грунтовые воды. Сейчас, когда температуры плюсовые и почва оттаяла, грунтовые воды могут утечь", - говорит корреспондент Евроньюс Беатрикс Ашбот.