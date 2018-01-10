Сьюдад-Гуаяна: протесты, малярия, грабежи

Протесты и погромы не прекращаются в Сьюдад-Гуайане на северо-востоке Венесуэлы вот уже второй день. Некогда процветающий промышленный город страдает от нехватки продовольствия и вспышки малярии. Возмущённые жители заблокировали три основные дороги, требуя от властей лекарств для борьбы с малярией, продовольствия и бытового газа.

Во вторник по меньшей мере пять продовольственных магазинов были разграблены в одночасье. Их владельцы в отчаянии:

"Я был в отъезде. А когда вернулся этим утром, то увидел, что всё тут разграблено и разорено".

"Работаешь, работаешь, чтобы хоть что-то создать... И за какие-то пять минут можешь столько потерять. Но я теперь не исключаю и худшего - что вообще можем всего лишиться".

Полиция арестовала около 20 человек, но число налётов на магазины, а также ограблений частных домов и квартир растёт с каждым днём.

"Нас не просто ограбили, а унесли всё наше имущество, обобрали до нитки, - говорит местный житель. - Забрали буквально всё: кондиционеры, холодильник, даже корзину с бельём и ту унесли!"

Волна грабежей напугала многих в Сьюдад-Гаяне, заставив людей оставаться дома и запирать двери, закрываются магазины.

Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис, начавшийся несколько лет тому назад из-за падения цен на нефть. Инфляция в 2017 году превысила 500%. Власти обязали владельцев крупных супермаркетов снизить цены на ряд товаров, это привело к образованию очередей, а потому вход в торговые точки в столице Каракасе охраняют военные и полиция.

Критики обвиняют президента Венесуэлы Николаса Мадуро и правящую Социалистическую партию в экономическом коллапсе, заявив, что они слишком долго упорствовали в продолжении неудачной государственной политики, закрывая глаза на безудержную коррупцию.

А правительство называет себя "жертвой экономической войны со стороны политических оппонентов и правых иностранных держав, которые намерены свергнуть Мадуро в результате государственного переворота". На просьбу прокомментировать ситуацию в Сьюдад-Гуаяне министерство информации Венесуэлы так и не ответило.