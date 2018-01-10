Тунисцы протестуют против дороговизны и безработицы

В Тунисе уже четвёртый день продолжаются антиправительственные протесты, которые сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией. По подозрению в нападении на полицейские участки, правительственные здания и в совершении актов вандализма уже задержаны 237 человек.

Люди вышли на улицы в 20 городах Туниса. Они протестуют против повышения цен и налогов, введённых правительством с 1 января по требованию международных кредиторов, чтобы сбалансировать дефицитный бюджет.

Тунис иногда называют единственным примером успеха "арабской весны". Но люди этот успех на себе не почувствовали. Аиша: "Прошло семь лет с 2011 г., но они для нас так ничего и не сделали. Естественно, пора протестовать. По моему, на этот раз протесты будут еще более крупными, чем тогда, из-за повышения цен". Ахмед: "Это нормально протестовать тогда, когда невозможно купить самые простые повседневные товары. Это нормально".

На фоне волнений в Тунисе активизировались исламские экстремисты. На острове Джерба, где проживает еврейская община, толпа закидала бутылками с зажигательной смесью две талмудические школы. Внутренние помещения школ не пострадали.