В погоне за счастьем

Около 5 тысяч человек приняли участие в забеге на территории храма Нишиномия на западе Японии. Главный приз - звание самого счастливого человека нового года. Дистанция - 230 метров. Первые три "счастливчика", пересекшие финишную черту, наделяются почетным званием.

Победу в этом забеге одержал 18-летний студент Куросу Сато. Кроме победы молодой человек получил в качестве приза бочку японского рисового вина, которое, по местным законам, он не может попробовать из-за своего возраста. Но сам студент не расстроился и сказал, что разделит свое "счастье" с другими.