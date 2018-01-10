Туристы застряли на горнолыжном курорте

Власти Швейцарии отправили вертолет на вершину Маттерхорн, чтобы вызволить оттуда застрявших из-за непогоды туристов. Отрезанными от большой земли на горнолыжном курорте Церматт оказались 13 тысяч человек. Постепенно ситуация начинает стабилизироваться. Местные власти говорят, что жизни людей уже ничто не угрожает.

Одновременно в регионе постепенно возобновляется движение по автотрассам и железным дорогами, которые накануне пришлось закрыть из-за снегопада и крайне высокого риска схода лавин (сейчас тревога уже отменена). Только за последние 24 часа сугробы выросли больше чем на метр.