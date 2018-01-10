Снежный хаос в Альпах

Отрезанные от окружающего мира сильным снегопадом гости швейцарского Церматта получили возможность покинуть этот известный горнолыжный курорт. Наиболее нетерпеливые могли улететь на вертолете, заплатив за удовольствие 200 швейцарских франков, однако уже во второй половине дня власти обещали полностью восстановить железнодорожное сообщение.

Всего в снежной ловушке оказались около 13 тысяч человек, однако, по словам этого отдыхающего, все было спокойно.

"С утра в нашей гостинице не было электричества, не работал интернет, так что мы немного поволновались. Но в целом мы чувствовали себя в безопасности".

Много снега выпало и с итальянской стороны Альп, где также многие курорты были отрезаны от внешнего мира и была объявлена высочайшая опасность схода снежных лавин. Одна из них накрыла вот этот дом на знаменитом олимпийском курорте в Сестриере, однако, к счастью никто не пострадал.

"Люди, находившиеся внутри здания, конечно же испугались, - говорит этот спасатель. - Однако лавина оказалась небольшой, и все закончилось быстро. Здание и обстановка, разумеется, немного пострадали, но ничего страшного не произошло".

А вот в Швейцарии угроза снежных лавин была снята после проведения за два последних дня специальных операций с помощью вертолетов и аваланчеров для искусственного обрушения снега.