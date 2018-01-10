Сель в Калифорнии: поиски выживших

Хаос и разрушение в Калифорнии - спасатели продолжают активные поиски выживших при сходе селевых потоков в районе Санта-Барбары, который унес жизни не менее 13 человек. Эта 14-летняя девушка провела под обломками более шести часов.

"В какой-то момент я даже подумала, что умерла", - говорит она. По словам одного из пожарных, такая находка - удача.

"Ее было не просто услышать. Будь мы на два шага дальше, мы могли бы вовсе не услышать ее голос".

По словам экспертов, у многих жителей этого района дома не были застрахованы от наводнений. Однако сейчас все мысли жителей городка Монтесити Оакс о поиске пропавших соседей и близких.

"Мы пошли проверить соседский дом, чтобы узнать, все ли у них в порядке. И тогда мы услышали плач ребенка, мы начали копать и нашли его. Я не знаю, откуда он взялся и чей он. Но мы достали его, убрали глину изо рта. Надеюсь, что с ним все будет хорошо. Его сразу увезли в больницу. Это был маленький ребенок, под метровым слоем грязи, под камнями. Я рад, что мы нашли его. Но кто знает, сколько еще людей там остаются", - говорит этот местный житель.