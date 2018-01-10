Сардиния против мигрантов

Предложение о заселении острова Сардиния мигрантами, прибывающими в Италию с юга, высказал министр здравоохранения острова Луиджи Арру. Местные жители были не в восторге и встретили эту идею "в штыки".

Дело в том, что в последние годы население Сардинии постоянно сокращается. Исторически остров был заселён, в основном, фермерами, и процессы урбанизации помимо других регионов коснулись и демографии Сардинии. На острове немало обезлюдевших деревень, и местный чиновник в духе европейского гостеприимства предложил селить в покинутых домах мигрантов, которые ищут прибежище у итальянских берегов. Зачастую их спасением в Средиземном море занимаются благотворительные организации. Вопрос в том, куда их потом везти, и под чью ответственность попадают эти люди, совершившие опасное путешествие через Средиземное море.

Как отмечают итальянские аналитики, жители Сардинии как правило весьма гостеприимны по отношению к туристам и иностранцам. Но поселиться на острове может быть не просто: один итальянец с соседней Сицилии рассказал, что его дом трижды сожгли, когда он решил обосноваться на Сардинии. Подобные случае известны и на соседнем французском острове, Корсике.

В средние века жители этих островов отчаянно оборонялись от любых попыток вторжения с юга, памятуя многовековое арабское доминирование на Иберийском полуострове. Тем, кто пытался высадиться на берег Корсики или Сардинии в средневековье попросту отрубали голову. Насаженные на высокий шест, эти черепа должны были издалека отпугивать любопытных пришельцев. Память о тех временах до сих сохранилась на официальных островных символах: так на флаге Корсики красуется "голова мавра", а на флаге Сардинии, видимо, для пущей убедительности, голов - четыре. Эта исторически сохранившаяся символика, разумеется, вызывает критику в современном контексте. Тем на менее, похоже, что нежелание иметь дело с новыми поселенцами на Сардинии по прежнему доминирует среди жителей острова.