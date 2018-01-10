"Дакар": сход чемпиона

Британец Сэм Сандерленд не смог защитить чемпионское звание на ралли "Дакар" в зачете мотоциклов. Гонщик команды KTM получил травму позвоночника на четвертом этапе этого пустынного ралли-рейда, проходившего вокруг перуанского города Сан-Хуан де Маркона. "Мы желаем Сэму скорейшего выздоровления", - говорится в официальном твиттере команды.

Сандерленд комфортно лидировал в общем зачете и в начале этой гонки, после его схода на первое место вышел победитель четвертого этапа, француз Адриан ван Беверан из команды "Ямаха". Минуту 55 секунд ему уступает чилиец Пабло Кинтанилья.

В зачете автомобилей продолжают доминировать гонщики "Пежо". Француз Себастьян Леб выиграл этап, обойдя своих товарищей по команде - испанца Карлоса Сайнса и француза Стефана Петеранселя. В общем зачете лидирует Петерансель, Леб и Сайнс дополняют топ-тройку. Еще один гонщик "Пежо" француз Сирил Депре из-за поломки колеса лишился всех шансов на итоговый подиум.

Россияне Сергей Карякин и Эдуард Николаев выиграли четвертый этап в зачете квадроциклов и грузовиков соответственно.