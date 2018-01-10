Снежный циклон парализовал Сахалин

Мощный циклон, сопровождавшийся сильным снегопадом и порывистым метром до 32 метров в секунду, на время парализовал жизнь на Сахалине. За сутки здесь выпало около половины месячной нормы осадков.

Утром в среду жителям Южно-Сахалинска пришлось убирать снег, заваливший вход в подъезд, и откапывать свои автомобили. Но пока по улицам не прошла снегоуборочная техника, добираться до работы было быстрее пешком.

Александр Ивельский, руководитель пресс-службы главного управления МЧС по Сахалинской области: "В настоящее время на территории Сахалинской области близится к завершению ликвидация последствий циклона. Основным проблемным вопросом было вызволение из снежного плена порядка 50 автомобилей в Долинском районе и сопровождение их в Южно-Сахалинск".

К концу дня циклон ушёл в Тихий океан, и власти объявили, что в четверг школы и детские сады будут работать в обычном режиме. К вечеру было восстановлено междугородное транспортное сообщение, а аэропорт Южно-Сахалинска завершилась расчистка взлётно-посадочной полосы.