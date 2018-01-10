За вином? На бронетранспортере!

Житель Апатитов в поисках спиртного угнал бронетранспортер и потаранил им витрину магазина. 29-летний мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Работники автошколы ДОСААФ, откуда утром в среду был угнан многоцелевой легкий бронированный тягач, признались агентству "Риа-Новости", что не могут понять, каким образом угонщик смог завести технику и похитить ее с полигона. Протаранив витрину, мужчина вышел из бронетранспортера и направился в винно-водочный отдел, где был остановлен сотрудниками правоохранительных органов.

Оказалось, что 4 января его уже задерживали — он угнал КамАЗ с автобазы Кольского научного центра РАН и был отпущен под подписку о невыезде.