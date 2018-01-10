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Россия

Россия отстояла водку

Апелляционный суд Гааги подтвердил, что право на использование торговой марки Stolichnaya принадлежит российскому государственному предприятию "Союзплодимпорт".

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Россия отстояла водку

Россия отстояла водку
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Россия отстояла водку Stolichnaya. Апелляционный суд Гааги подтвердил, что право на использование этой торговой марки принадлежит российскому государственному предприятию "Союзплодимпорт". Таким образом компания Spirits International бизнесмена Юрия Шефлера, зарегистрированная в Люксембурге, больше не имеет права выпускать продукцию под этим брендом на территории Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Запрет введен также на использования названий Moskovskaya и Stoli.

В компании Spirits International уже заявили, что будут отстаивать свои права, в том числе они не исключают, что подадут апелляцию в Верховный суд Нидерландов.

В 2015 году суд Роттердама уже признал право России на бренды Stolichnaya и Moskovskaya. Но компании Юрия Шефлера тогда удалось оспорить это решение.

Помимо стран Бенилюкса Spirits International ведет тяжбы еще в десятке государств Евросоюза, а также в США и Австралии.

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