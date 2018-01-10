Суд снова мешает Трампу

Федеральный суд Калифорнии предписал администрации Трампа возобновить на временной основе программу защиты от депортации нелегальных иммигрантов DACA, въехавших в США несовершеннолетними. В сентябре прошлого года Белый Дом объявил о решении отменить DACA, введенную при Обаме. Министр юстиции Сешнс называл ее обходом положений иммиграционного законодательства. Тогда же было объявлено, что аннулирование положений DACA займет шесть месяцев. Конгресс США за этот срок должен был выработать новый вариант подобной программы.

Свыше десяти штатов обратились в суды соответствующей инстанции, потребовав признать отмену DACA недействительной. По мнению истцов, она нарушает права иммигрантов.

Дональд Трамп, президент США: "Мы обсуждали, что делать с DACA очень давно, я слышал дискуссии на эту тему много лет, задолго до того, как я стал президентом. Может, на этот раз нам удастся чего-то добиться, тут собралось много хороших людей, воодушевленных идеей заботиться о тех людях, которых , все мы представляем".

Программа DACA позволила легально избежать депортации из США не менее 800 тыс. иностранцев.