Сель в Санта-Барбаре: 13 погибших

В Калифорнии во время схождения селей погибли по меньшей мере 13 человек. Наибольший удар приняла на себя Санта-Барбара и ее окрестности.

Именно тут меньше месяца назад бушевали лесные пожары, уничтожившие растительность, которая помогала предотвратить подобные бедствия. Проливные дожди обрушились на кварталы, где находится дорогая недвижимость тихоокеанского побережья США.

В настоящее время 12 человек считаются пропавшими без вести, и, как говорят спасатели, 25 человек уже доставлены в больницы.