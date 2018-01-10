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США

Сель в Санта-Барбаре: 13 погибших

Несколько селевых потоков обрушились на Калифорнию, есть погибшие, пропавшие без вести и раненые. Повреждены дороги и автотрассы. Разрушены дома. Основной удар стихии пришелся на Санта-Барбару.

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Сель в Санта-Барбаре: 13 погибших

Сель в Санта-Барбаре: 13 погибших
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В Калифорнии во время схождения селей погибли по меньшей мере 13 человек. Наибольший удар приняла на себя Санта-Барбара и ее окрестности.

Именно тут меньше месяца назад бушевали лесные пожары, уничтожившие растительность, которая помогала предотвратить подобные бедствия. Проливные дожди обрушились на кварталы, где находится дорогая недвижимость тихоокеанского побережья США.

В настоящее время 12 человек считаются пропавшими без вести, и, как говорят спасатели, 25 человек уже доставлены в больницы.

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