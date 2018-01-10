В Эстонии нашли захоронение немецких солдат

Представитель Эстонского военного музея Арнольд Унт заявил, что останки солдат нашли на месте, где в годы войны было немецкое военное кладбище. По его словам, это отдельные могилы, а не массовое захоронение.

"Строительство мемориала должно продолжиться. Его нельзя откладывать надолго. Теперь надо эксгумировать останки и перезахоронить в подходящем месте немецкого военного кладбища, находящегося рядом" - говорит представитель музея.

По официальным данным, в Эстонии захоронены около 35 тысяч немецких солдат, погибших в годы Второй мировой войны. В 1995 году власти Эстонии и Германии подписали договор по которому немецкие власти могут за свой счет содержать захоронения, расположенные на территории Эстонии. Всего в стране их 12.