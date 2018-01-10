МРОТ дотянется до минимума

С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет доведен до прожиточного минимума. Что раньше, чем планировалось. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода. Глава государства напомнил, что в июле прошлого года размер МРОТ был поднят до 70% от прожиточного минимума, еще раз он был увеличен с 1 января 2018 года, а уровнять эти показатели планировалось еще через год.

Президент напомнил, что сегодня МРОТ составляет "всего 9489 рублей". А прожиточный минимум для трудоспособного населения на данный момент превышает 11 тыс. рублей.