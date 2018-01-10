Уинфри против Трампа?

После сильной речи Опры Уинфри о расовом и гендерном неравенстве, произнесенной на церемонии вручения "Золотого глобуса", многочисленные поклонники телеведущей и актрисы обратились к ней с призывом составить конкуренцию Дональду Трампу на президентских выборах в 2020 году.

Я выиграю у Опры. С ней будет очень весело, я её очень хорошо знаю.

Реакция самой богатой женщины в американском шоу-бизнесе на эти призывы пока неизвестна, зато известны комментарии нынешнего президента США.

"Я выиграю у Опры. С ней будет очень весело, я её очень хорошо знаю. Я принимал участие в одном из её шоу. Её гостем был Дональд Трамп. Всё это ещё до занятий политикой. Мне нравится Опра. Я не думаю, что она будет баллотироваться. Я ее знаю очень хорошо", - заявил Трамп.

"Опромания" уже наделала шума в социальных сетях.

Пользователи называют Уинфри "идеальным кандидатом" от демократов и предлагают баллотироваться в связке с Джо Байденом или Мишель Обамой.

Не отстают и СМИ, которые уже взвешивают её шансы на победу.

Легендарная телеведущая поддержала в своё время Барака Обаму. А в марте прошлого года заявила, что, не имея политического опыта, никогда не задумывалась о президентстве, но после победы Трампа свое мнение изменила.