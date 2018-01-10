Родить в США: "право почвы" и бизнес

Родильный туризм в расчете на гражданство США. Тысячи иностранок ежегодно приезжают в Америку на роды, многие из этих женщин — россиянки. Корреспондент телеканала NBC Синтия Макфедден встретилась с женщинами из России для специального репортажа. Так, одна из них сказала, что хочет дать своему ребенку "самое лучшее" и поэтому решила рожать в США.

Популярное среди россиян направление — Майами, штат Флорида, где за последние десять лет число таких родов выросло почти в два раза.

В соответствии с 14-й поправкой к Конституции США все дети, родившиеся на территории страны, автоматически получают американское гражданство. После достижения совершеннолетия ребенок может подать прошение на воссоединение с семьей, и таким образом родители тоже станут американцами.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании обещал бороться с "правом почвы" и изменить Конституцию.

Как отмечает Синтия Макфедден в своем репортаже, ирония заключается в том, что иностранки, прибывающие на роды в США, останавливаются в апартаментах, принадлежащих бизнес-империи Трампа.

На своем официальном сайт центр "Майами-мама" предлагает несколько туров стоимостью от 7 до 28 тысяч долларов и больше, и открыто рекламирует услуги по оформлению документов о гражданстве. В агентстве "Майами-мама" журналистке NBC сообщили, что ежегодно помогают около сотне россиянок родить ребенка в США.